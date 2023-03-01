В ГИБДД оценили состояние псковских дорог накануне весны

17:38, 01 марта 2023, ПАИ

Как ГИБДД оценивает состояние дорог накануне весны, рассказал инспектор по особым поручениям группы дорожной инспекции и организации движения отдела надзора УГИБДД по Псковской области Александр Алексеев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«За последние годы состояние дорог Пскова изменилось в лучшую сторону. Так, сократилось количество фиксированных неудовлетворительных дорожных условий почти на 46 % по сравнению с прошлым годом. Дороги стали качественнее и безопаснее», - сказал гость студии.

В этом году планируется отремонтировать более 165 километров автомобильных дорог регионального значения. «Необходимо строительство ограждений, светофорных объектов, а также оборудование дорог дополнительными полосами движения», - добавил Александр Алексеев.