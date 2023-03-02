Брутальное меню: псковские випы раскрыли свои кулинарные таланты

10:57, 02 марта 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации порассуждали на тему, могут ли мужчины быть не только хорошими управленцами, но и первоклассными кулинарами и по плечу ли сильному полу воздушные безе и муссы или только хардкор из мяса.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко:

– Готовить от души — отличное занятие. К примеру, на Масленицу я пёк блины. Это моё фирменное блюдо — блины с яйцом и блины с пшённой кашей. Причём могу вас заверить, что блины с пшённой кашей очень похожи на блины с мясом. Некоторые даже спрашивают: «Что это за начинка?» А для приготовления блинов с яйцом берём жидкое яйцо, которое варилось ровно минуту, взбалтываем его со сливочным маслом, добавляем соль — и у вас отличная макалка для блинов!

А радовать своих близких я люблю басмой: это тушёное мясо с овощами. Для приготовления вам понадобится любое мясо, но лучше баранина. Подойдут и свиные рёбрышки, а также говядина или телятина. Далее слоями укладываем мясо и овощи — картошечку, лучок, морковь, капусточку, помидорки, перец. Капуста, кстати, обязательный ингредиент. Сверху накрываем капустными листами, придавливаем гнётом, ставим на огонь и томим примерно два часа. И на протяжении всего этого времени у всех текут слюнки: такая это вкуснота!

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко:

– Моя задача — с утра создать моим замечательным женщинам — супруге, сестре, куме и жене сослуживца — хорошее настроение. В этот раз буду готовить что-то горячее. Поскольку я долго работал на Кавказе, то и блюдо будет из этой кухни. Но прежде надо будет решить немаловажную задачу — правильно выбрать мясо. Свинину мы практически не употребляем, предпочтение отдаём баранине.

Если удаётся, добываю дичь. Но охотничья удача — дело такое… Не всегда получается. Организовать охоту — это вообще целый процесс. Притом всё это надо делать в рамках закона. Так что, когда наступает сезон охоты, меня по субботам не бывает дома. Но в выходные я всегда готовлю, если не в субботу, так в воскресенье. В нашей семье такой порядок давно существует, и не только 8 Марта, а каждые выходные.

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева:

– Только оттого, что праздник приближается, уже настроение приподнятое. Хочется кого-то поздравлять и принимать поздравления. Поэтому я даже просыпаюсь в замечательном настроении в предвкушении чего-то хорошего.

У нас в доме два мужчины, не считая кота. И конечно же, муж и сын заранее готовятся к празднику. Сын вообще частенько готовит. Он любит раздобыть на просторах Интернета какое-нибудь оригинальное блюдо и всех удивить. Так что сейчас даже не предугадаю, какое блюдо нас ожидает. Он замечательно работает с мясом: готовит его по-французски и делает мясо на кости, выпекает его в различных панировках, соусах и маринадах. Может и испечь. В любом случае мои мужчины меня радуют. Так что я уже в предвкушении замечательных эмоций и долгожданной весны!

Депутат Псковской городской Думы, заместитель главного врача ГБУЗ Псковской области «Детская областная клиническая больница» Евгений Васильев:

– Готовить люблю, но времени на это мало. Поэтому, когда я готовлю, вся семья счастлива. А у нас с супругой три дочки и сын. Так что для меня 8 Марта как страшный сон. Ведь обязательно надо что-то придумать.

А вообще у нас есть замечательная традиция отмечать праздники на загородном участке. И 8 Марта, если получится, планирую организовать праздничный ужин с семьёй. Мы приготовим в казане овощное рагу. Супруга у меня соблюдает пост, и дети приобщаются потихонечку. Поэтому мы будем готовить исключительно постные блюда. Готовить в казане — это мой любимый способ приготовления. Так что я постараюсь сделать всё в лучшем виде. И скажу вам честно: постно — это вовсе не синоним «невкусно». Постно — это здорово и полезно! Поэтому наша семья всегда придерживается традиционной русской кухни и православной традиции.

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов:

– Для меня 8 Марта — это большой праздник с самого детства, потому что у меня две старшие сестры и мама. День всегда начинался с уборки квартиры, покупки цветов и, конечно же, семейного застолья. Я вообще люблю радовать близких в любые праздники. В моём арсенале есть супы и потрясающие мегаэксклюзивные щи. Это моя фишка. Судя по отзывам, ещё я очень удачно готовлю баранину. И обожаю работать с дичью, причём с той, которую добываю сам. А мои главные судьи — это мои супруга, мама и тёща.

И в этом году я непременно приготовлю что-то вкусное. Это будет горячее блюдо. Приоткрою тайну: я рискну приготовить на открытом огне перепёлок с нежным ананасово-апельсиновым соусом. А подавать блюдо буду с фаер-шоу. А пока я репетирую. Время у меня ещё есть, и я думаю, что всё получится.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова:

– Так уж получилось, что в нашем доме основной кулинар и домохозяин — мужчина. Мой супруг Вениамин любит экспериментировать. С его лёгкой руки на нашем столе появляются оригинальные блюда из, казалось бы, хорошо знакомых нам продуктов, при этом всегда в новом исполнении. Так что уверены, что и в этот раз он нас непременно порадует чем-то вкусненьким.

Особенно ему удаются блюда из мяса и рыбы, тем более что рыбу он ловит сам. Наибольшее удовольствие доставляет печённый в духовке лещ с овощами. Пользуется спросом и его знаменитая снетовица, которую он готовит по маминому рецепту. Хороши также в его исполнении себежские судак и угорь — это тоже совершенно уникальная псковская еда! От всей нашей дружной семьи хочу поблагодарить Вениамина за его талант и заботу.

Глава города Пскова Борис Елкин:

– Я часто готовлю, причём абсолютно всё, и никогда не связываю это с праздниками. Варю супы, борщ и щи, разное мясо. Поскольку очень люблю азиатскую кухню, многие рецепты и приправы заимствую оттуда. Как правило, всё, что я готовлю, достаточно быстро съедают. Конечно, есть в нашем меню и обычные европейские блюда. Ну кто же откажется от пюре с котлетами! Это стандарт, который любят многие. Детям очень нравятся макароны. Их можно подать с сыром или приготовить что-то типа пасты. Но опять же, надо быть очень аккуратным со специями. Главное, что я получаю радость от того, что готовлю, и особенно от того, с каким аппетитом все мои старания потребляют.

Считаю, что на 8 Марта важна не столько подача, сколько само внимание. А вкусно приготовить можно и салат, и мясо. Те же стейки в домашних условиях легко готовятся. Запросто могу испечь шарлотку... Но не в меню ведь дело! В этот день мы дарим настроение и внимание. А готовить надо не только 8 Марта — вот это и есть нормальные семейные отношения.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, ветеран вооружённых сил Олег Грицаев:

– Готовить я, конечно же, умею, но свою супругу Елену в основном радую подарками. Хотя в свободное время могу что-нибудь состряпать на кухне. В будние дни варю солянку. Говорят, что у меня хорошо получается запекать в духовке баранину с овощами. К таким блюдам стараюсь подавать много зелени. Это и вкусно, и полезно!

Теперь вот призадумался: может, стоит в это 8 Марта на денёк стать шеф-поваром? Такой сюрприз мою супругу непременно порадует. Но подарки ведь тоже никто не отменял, так что буду готовиться по полной!

Глава Опочецкого района Юрий Ильин:

– У нас есть отличная традиция выезжать с друзьями на 8 Марта на озеро. Когда солнце и мороз, кругом лес и снег блестит на солнышке, сидеть посреди озера и отмечать 8 Марта просто замечательно! Так что мы устанавливаем столик, делаем для наших женщин глинтвейн. А если погода радует, даём им удочки, и наши дамы ловят рыбу. Ведь должны же они на 8 Марта поймать свою золотую рыбку, которая принесёт им удачу! Первую рыбёшку поэтому отпускаем назад в водоём. А дальше как повезёт. Если будет удачный улов, то будет и уха! Она готовится по общепринятому рецепту: вода из озера, лук и дежурные 50 граммов по русскому обычаю. А в заключение — чай со сладостями!

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов:

– Понятно, что не только 8 Марта, а каждый день женщинам надо дарить любовь и внимание. А если говорить о готовке, то надо признаться, что не всегда на это есть время. Хотя готовить люблю. Моё коронное блюдо — это борщ, мой особенный борщ. Но 8 Марта точно будет не до него. Тем более что я давно обещал дочке, что мы приготовим вместе торт. Он будет со сметанным кремом, а украсим его ягодами. Надеюсь, у нас получится и мы порадуем наших самых близких людей!

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева:

– Мой сын Иван частенько меня радует кулинарными придумками. Так сразу даже трудно определиться, что же у него лучше всего получается. Он здорово готовит пельмени, делает очень вкусные бутерброды... Но, пожалуй, лучше всего у него получается готовить утреннюю яичницу. У меня такая вкусная яичница, как у него, не получается.

Думаю, что 8 Марта он удивит меня вкусными десертами и другими интересными блюдами. Знаю точно, что приятным штрихом к блюдам будут заранее купленные и припрятанные в комнате цветы. В добрый путь, сыночек, и радуй маму больше!

Председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов:

– На 8 Марта нашей доброй традицией стали пешие прогулки по городу, во время которых супруга выбирает себе подарки. С каждым разом отмечаю, что дарить, пожалуй, даже радостнее, чем получать подарки.

А если говорить о гастрономической предпраздничной суете, то, конечно же, проведённое вместе с близкими время — это самое ценное, что у нас есть. В этом году под чутким руководством мамы к празднику мы постараемся приготовить манты и плов. Главным ингредиентом, создающим настроение, станет волшебная оранжевая тыква. Казалось бы, только начал планы строить, а настроение уже приподнятое! Так что мечтаем и ждём весну!