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Общество

«Титан-Полимер» продолжит участие в социальных проектах в Псковской области

ООО «Титан-Полимер» продолжит участие в социальных проектах в Псковской области. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации заявил гендиректор компании Кирилл Неретин.

«Все социальные проекты, в которых мы участвовали, продолжатся. Будем участвовать и в других проектах. Мы полностью открыты и готовы к сотрудничеству. Уже есть положительные примеры работы в этом направлении: это ремонт Дома культуры и медпункта в Тямшанской волости, благотворительные акции, поддержка и реализация экологических проектов, например «Экосуббота», — рассказал Кирилл Неретин.

В частности, ранее псковский завод «Титан-Полимер» принял участие в проекте «Шаг навстречу» и выделил финансовую помощь на ремонт в здании Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

Благодаря социальной программе завода удалось привести в порядок почти десять помещений фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Тямша: кабинеты врачей, просмотровый, процедурный, санузлы и подсобки. «Титан-Полимер» помог с благоустройством и озеленением общественной территории в посёлке Тямша, с ремонтом Тямшанского дома культуры, а также приобрёл игрушки и мультимедийное оборудование для Тямшанского детского сада.

Руководство компании «Титан-Полимер» находится в постоянном взаимодействии с руководством Псковского района, муниципалитета, на территории которого разместились производственные мощности предприятия.

Кроме того, «Титан-Полимер» оказал поддержку проекту создания памятного знака «Зарождение Знамени Победы» в посёлке Идрица Себежского района. При участии предприятия в Псковской области проведён Международный молодёжный форум, ежегодно организовывается экологический конкурс «Чистый Псков», завод на регулярной основе оказывает благотворительную помощь Детскому фонду.

Также «Титан-Полимер» активно реализует проекты формирования экологического мировоззрения и экопривычек. При поддержке предприятия в Псковской области реализуется проект «Экомышление». Он предполагает проведение серии экоуроков в школах.

За реализацию социальных и экологических проектов в прошлом году завод «Титан-Полимер» получил памятную медаль и грамоту от президента России. Также в 2022 году завод «Титан-Полимер» получил официальный статус партнёра нацпроектов. Предприятие вошло в тройку лидеров первого Национального ренкинга оценки социальных инвестиций.

Завод «Титан-Полимер» принимает активное участие в социальной жизни региона и реализовал более 20 благотворительных, социальных и экологических проектов в Псковской области.

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