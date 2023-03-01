О разногласиях на объекте в Лядах рассказали Александру Котову

18:02, 01 марта 2023, ПАИ

Разногласия, возникшие при строительстве центра культурного развития в Лядах, представители заказчика, подрядных организаций и надзора обсудили с участием председателя областного Собрания депутатов Александра Котова и руководителей правительственного комитета по сельскому хозяйству, курирующего реализацию проекта в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Мы пытались решить вопросы дистанционно, но есть моменты, на которые у подрядчика и надзора разные взгляды. Казалось бы, мы всё обговорили, но по прошествии времени в наш адрес с обеих сторон поступили письма. Считаю, что вопрос о приостановке работ, о сроках, если это действительно необходимо, должен решаться коллегиально и с учётом мнения вышестоящего руководства. На сегодняшний день он не стоит, но по некоторым моментам нам однозначно необходимо сформировать общую конструктивную позицию», — обозначила необходимость общего совещания глава Плюсского района Наталья Иванова.

Как выяснилось в ходе детального обсуждения ситуации, подрядчик и надзорные органы по-разному читали документацию проекта, в самом проекте также имеются разночтения в разделах. В заключении экспертов в основании под фундамент предусмотрен только песок, в рабочей документации строители увидели целый пирог из песка, щебня и битума. Использование дополнительных материалов может привести к незначительному удорожанию общей стоимости. У авторского надзора в свою очередь возникли вопросы к выполнению работ при низких температурах, заключение по этому замечанию должны дать геологи, уже взявшие пробы.

«Давайте вместе искать выход, — обратился к участникам встречи Александр Котов. — Если есть риски промерзания, нужно дождаться результатов экспертизы. При строительстве объектов мы должны руководствоваться документами, а не внутренними ощущениями. Фактически у нас уже вынужденная задержка и отставание от графика».

Представители подрядных организаций согласились, что часть работ пришлось приостановить из-за возникших разногласий, но стройка не прекращается: в настоящее время производится армирование каркасов и устройство опалубки под фундамент. Кроме того, уже сейчас подрядчик планирует заказывать кровельные металлоконструкции, поскольку на их изготовление требуется время.

По предложению спикера, участники совещания внесли в протокол контрольные даты на ближайшей неделе и проговорили, когда будет выполнен очередной этап армирования, состоится выездная проверка надзора, когда будут получены необходимые заключения и составлен понедельный график работы с котлованом, ограниченный в сроках предстоящим потеплением.

«Давайте только договоримся сразу: все возникающие проблемы надо решать по мере их возникновения, а не ставить других участников перед фактом. В спорной ситуации, как правило, наиболее уязвимым является заказчик — именно он должен оперативно принимать решения, в результате возможна и остановка, и неисполнение контракта. Никто из нас в этом не заинтересован. Сейчас нам нужны конкретные сроки, чтобы вести контроль и дальнейший диалог. Только так каждый участник будет нести свою ответственность», — обратился к строителям Александр Котов.

Чтобы решить вопрос разночтения проектной документации, председатель Собрания предложил запросить информацию у проектантов, что точно имелось в виду. «Если щебень и битум предусмотрены не были, значит, дополнительные затраты понесёт подрядчик. Думаю, это будет справедливо. И давайте не будем забывать, что любые изменения на стройке должны быть зафиксированы в проекте», — добавил Александр Котов.

По предложению спикера, следующая планёрка вновь пройдёт очно и с его участием. После разрешения разногласий общение участников реализации проекта может вновь вернуться в режим видео-конференц-связи.