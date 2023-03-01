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Общество

Жительнице Пскова грозит до двух лет тюрьмы за хищение продуктов

Прокуратурой города Пскова утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении уроженки Пскова 2000 г. р., которая совершила шесть хищений продуктов питания из псковских магазинов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Установлено, что данная гражданка в период с октября 2022 года по январь 2023 года приходила в магазины торговой сети «Пятёрочка» ООО «Агроторг» и, пользуясь тем, что за её действиями никто не наблюдает, похищала шоколад, сыры, а также алкогольную продукцию, после чего с похищенным имуществом скрывалась. В ходе разбирательства обвиняемая призналась, что именно она совершила хищения.

Кроме того, в декабре прошлого года по обвинению указанной гражданки за совершение аналогичных преступлений прокуратурой города Пскова в суд направлялось уголовное дело для рассмотрения.

Настоящее уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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