Массовое катание молодёжи пройдёт 6 марта в Ледовом дворце

19:15, 01 марта 2023, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет на спортивно-оздоровительное мероприятие «Ледовые забавы», посвящённое Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Мероприятие состоится 6 марта в СКК «Ледовый дворец» (ул. Балтийская, д. 11) и будет продолжаться с 19:00 до 20:00.

Всем участникам мероприятия необходимо взять коньки, а если своих нет, то их можно арендовать непосредственно в Ледовом дворце. Вход бесплатный. Количество мест ограничено, регистрация обязательна. Перед выходом на лёд необходимо ознакомиться с техникой безопасности.

Отметим, традиционно массовое катание вызывает живой интерес молодёжи — подобные мероприятия проходят ежегодно. По мнению организаторов, это замечательная возможность приобщить молодёжь к здоровому и активному образу жизни.

Организаторами являются МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.