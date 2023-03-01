Полезные чипсы попробовали читатели Псковской экологической библиотеки

19:38, 01 марта 2023, ПАИ

В Псковской детской экологической библиотеке «Радуга» прошла встреча читателей со специалистами органик-центра «Активное село» из деревни Логозовичи. Они провели для детей тематическое занятие под названием «Витаминная радуга», во время которого ребята познакомились с работой органик-центра и узнали, как производится натуральная фермерская экопродукция — удивительные чипсы (или слайсы) из яблок, лимонов, апельсинов, клубники и даже кабачков и редиса, а также псковский чай из кипрея (иван-чая) с добавлением исландского мха и цукаты из натуральных фруктов и овощей.

Читатели библиотеки «Радуга» смогли не только попробовать продукцию органик-центра, но и попрактиковались в изготовлении слайсов из яблок, а также по достоинству оценили современное оборудование, которое может существенно упростить жизнь хозяевам деревенского домика или дачи.

Для самых любознательных посетителей «Радуги» библиотекари вдобавок подготовили выставку «Витаминная азбука», на которой представлены книги об овощах и фруктах.

Мероприятие прошло в рамках эколого-просветительского проекта библиотеки «По Печорской стороне: хутора и частные музеи Псковской области».