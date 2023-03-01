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Общество

Полезные чипсы попробовали читатели Псковской экологической библиотеки

Фото: Псковская городская библиотека

В Псковской детской экологической библиотеке «Радуга» прошла встреча читателей со специалистами органик-центра «Активное село» из деревни Логозовичи. Они провели для детей тематическое занятие под названием «Витаминная радуга», во время которого ребята познакомились с работой органик-центра и узнали, как производится натуральная фермерская экопродукция — удивительные чипсы (или слайсы) из яблок, лимонов, апельсинов, клубники и даже кабачков и редиса, а также псковский чай из кипрея (иван-чая) с добавлением исландского мха и цукаты из натуральных фруктов и овощей.

Читатели библиотеки «Радуга» смогли не только попробовать продукцию органик-центра, но и попрактиковались в изготовлении слайсов из яблок, а также по достоинству оценили современное оборудование, которое может существенно упростить жизнь хозяевам деревенского домика или дачи.

Фото: Псковская городская библиотека

Для самых любознательных посетителей «Радуги» библиотекари вдобавок подготовили выставку «Витаминная азбука», на которой представлены книги об овощах и фруктах.

Мероприятие прошло в рамках эколого-просветительского проекта библиотеки «По Печорской стороне: хутора и частные музеи Псковской области».

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