«Первый Псковский» теперь будет на 21-й кнопке телеканалов

19:48, 01 марта 2023, ПАИ

В Москве состоялось заседание федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, которая приняла решение о передаче права вещания в Псковской области на 21-й кнопке телеканалу «Первый Псковский», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

После вхождения в состав государственного медиахолдинга Псковской области была кардинально обновлена сетка вещания, увеличен объём собственных программ. Сегодня «Первый Псковский» — это единственный телеканал в регионе с собственным 24-часовым вещанием.

«Благодарю руководство и сотрудников канала за проведённую работу и поздравляю с этим значимым событием», — сообщает глава региона.