Псковский колледж искусств и Санкт-Петербургское музыкальное училище подписали договор о сотрудничестве

20:53, 01 марта 2023, ПАИ

Договор о сотрудничестве между Санкт-Петербургским музыкальным училищем им. Н. А. Римского-Корсакова и Псковским областным колледжем искусств им. Н. А. Римского-Корсакова подписан сегодня, 1 марта, в Санкт-Петербурге.

Как рассказал заместитель директора по развитию Псковского областного колледжа искусств Игорь Герасимов, предметная область договора — образование, научные исследования и культурный обмен.

«Оба учебных заведения заинтересованы в развитии творческого взаимодействия. Совместно мы планируем проведение творческих встреч, конференций, консультаций, семинаров, конкурсов, мастер-классов, выставок», — отметил Игорь Анатольевич.

По словам директора Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова Кирилла Архипова, подписание договора о сотрудничестве должно стать отправной точкой для установления тесных творческих связей между двумя ссузами сферы культуры и искусства.

В рамках договора планируется долгосрочное сотрудничество учреждений в образовательной и творческой деятельности, а также в использовании передового опыта и внедрении научных, методических разработок в учебный процесс. Установление академических, научных и культурных контактов направлено на развитие творческого потенциала и обеспечение высокого качества профессиональной подготовки специалистов, что особенно важно сегодня для колледжа искусств.

В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займётся разработкой программы мероприятий, направленных прежде всего на обмен творческим, научно-исследовательским и учебно-методическим опытом работы.

Добавим, что одним из первых совместных проектов станет приезд делегации студентов из Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова в Псков с концертом, который состоится 6 марта в 16:30 в малом концертном зале музыкального отделения.