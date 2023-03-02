В псковской ГИБДД назвали количество аварий из-за плохих дорог

09:58, 02 марта 2023, ПАИ

Количество ДТП, одной из причин которых указываются плохие дорожные условия, назвал инспектор по особым поручениям группы дорожной инспекции и организации движения отдела надзора УГИБДД по Псковской области Александр Алексеев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Всего в этом году зафиксировали семь таких ДТП. Одно из них произошло в Порховском районе. По словам гостя студии, на задних колёсах автомобиля была летняя резина, поэтому усматривалась в равной степени как вина водителя, так и дорожной организации.

Ранее сообщалось, что за 2022 год в Псковской области произошло более 900 ДТП.