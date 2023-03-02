Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сколько времени дается дорожным службам на уборку снега, рассказал эксперт

Сколько времени по нормативам дается дорожным службам на уборку снега, рассказал инспектор по особым поручениям группы дорожной инспекции и организации движения отдела надзора УГИБДД по Псковской области Александр Алексеев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По нормативам в течение 4-6 часов после снегопада должны быть убраны основные автомагистрали, а вот на очистку грунтовых дорог в маленьких населённых пунктах отводится трое суток.

По словам гостя студии, при выявлении неубранного участка трассы экипаж ДПС перекрывает движение до того момента, пока дорога не будет очищена. По этой причине, например, недавно на 40 минут был закрыт проезд для большегрузов и автобусов по трассе Р-23 в районе деревни Подборовье.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 марта 2023

Штрафы на 4 млн рублей выписали собственникам дорог в Псковской области

02 марта 2023

Михаил Ведерников принял участие в совещании по открытию центров военной подготовки
02 марта 2023

Рамзан Кадыров сообщил о продуктивном диалоге с Михаилом Ведерниковым
02 марта 2023

Сколько времени дается дорожным службам на уборку снега, рассказал эксперт
02 марта 2023

Псковские энергетики по пояс в снегу пробираются к оборванным проводам
02 марта 2023

До +5 градусов ожидается в Пскове 2 марта

02 марта 2023

Итоги работы с населением подвел псковский Газпром
02 марта 2023

В псковской ГИБДД назвали количество аварий из-за плохих дорог

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...