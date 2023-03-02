Сколько времени дается дорожным службам на уборку снега, рассказал эксперт

10:47, 02 марта 2023, ПАИ

Сколько времени по нормативам дается дорожным службам на уборку снега, рассказал инспектор по особым поручениям группы дорожной инспекции и организации движения отдела надзора УГИБДД по Псковской области Александр Алексеев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По нормативам в течение 4-6 часов после снегопада должны быть убраны основные автомагистрали, а вот на очистку грунтовых дорог в маленьких населённых пунктах отводится трое суток.

По словам гостя студии, при выявлении неубранного участка трассы экипаж ДПС перекрывает движение до того момента, пока дорога не будет очищена. По этой причине, например, недавно на 40 минут был закрыт проезд для большегрузов и автобусов по трассе Р-23 в районе деревни Подборовье.