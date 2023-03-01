Власти Липецкой области просят Минобороны об отпуске мобилизованным во время родов жены

23:05, 01 марта 2023, ПАИ

Власти Липецкой области обратятся в Министерство обороны РФ для предоставления мобилизованному на специальную военную операцию отпуска на время родов его жены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что власти Липецкой области предложили беременной жене военнослужащего ВС РФ сдать ее четырехлетнего ребенка в детдом. По словам женщины, ее ребенка не с кем оставить дома, пока она будет находиться в роддоме.