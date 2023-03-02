Классный час, посвящённый подвигу 6-й роты, прошёл в пункте СИЗО-1
Классный час, посвящённый подвигу 6-й роты, прошёл в учебно-консультационном пункте СИЗО-1, сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.
В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 почтили память воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ, геройски погибших в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чечни.
Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, в ходе тематического урока «Рота, шагнувшая в бессмертие» учащиеся ознакомились с подвигом 6-й роты, посмотрели документальный фильм и прослушали музыкальные композиции, посвящённые крылатой пехоте. Особый интерес у аудитории вызвал рассказал об истории создания памятника «Купол» в Черёхе и осохранении памяти о воинах-десантниках на Псковской земле.
«О подвиге легендарной 6-й роты необходимо знать и помнить. Это история нашего государства, история смелых и отважных людей. Мужеству псковских десантников посвящены десятки стихотворений. В них боль и гордость за тех, кто не отступил, кто встал на защиту нашей Родины и победил», — подвела итог мероприятия Наталья Афанасьева.
Завершился классный час минутой молчания.
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