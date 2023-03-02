В Саратове прохожий спас провалившуюся под лёд собаку
В Саратове прохожий спас провалившуюся под лёд собаку, сообщает корреспондент «Российской газеты».
Как рассказали очевидцы, пёсик провалился в промоину и не мог самостоятельно выбраться на лёд, как ни пытался. ЧП произошло в районе набережной Волги. На помощь вовремя подоспел проходивший мимо мужчина, который не стал ждать спасателей, а сам бросился выручать тонувшее животное. Он вытащил напуганную собаку на лёд, после чего та убежала восвояси.
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