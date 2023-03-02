ФОТОФАКТ Сближение Венеры и Юпитера над храмом Михаила Архангела
Фотографии сближения Венеры и Юпитера над храмом Михаила Архангела в Пскове запечатлела Галина Иванова. Фотографии жительница Пскова разместила на своей личной странице в VK.
Отметим, что 2 марта произойдёт тесное сближение Венеры и Юпитера: планеты окажутся в 29,4 угловой минуты друг от друга. Именно это можно увидеть на фотографиях.
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