ФОТОФАКТ Сближение Венеры и Юпитера над храмом Михаила Архангела

00:44, 02 марта 2023, ПАИ

Фотографии сближения Венеры и Юпитера над храмом Михаила Архангела в Пскове запечатлела Галина Иванова. Фотографии жительница Пскова разместила на своей личной странице в VK.

Отметим, что 2 марта произойдёт тесное сближение Венеры и Юпитера: планеты окажутся в 29,4 угловой минуты друг от друга. Именно это можно увидеть на фотографиях.