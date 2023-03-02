Как сэкономить на цветах к 8 Марта, рассказали россиянам

07:16, 02 марта 2023, ПАИ

Есть по меньшей мере два способа сэкономить на покупке цветов к 8 Марта — заказать цветы заранее или купить их 9 марта, рассказал флорист Георгий Сухаржевский в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что к Международному женскому дню большинство магазинов завышают цены на цветы, и чем ближе праздник, тем выше стоимость букетов. По его словам, в таких условиях есть два способа сэкономить. Первый из них – заказать цветы заранее.

«Сэкономить на покупке цветов к 8 Марта – это сложная задача, поскольку ближе к празднику цветы будут только дорожать у производителей, у поставщиков и в рознице. Способа сэкономить тут только два. Первый – это заказать цветы к празднику заранее, в двадцатых числах февраля. Но, поскольку март уже начался, с этим вы опоздали. Если покупать сейчас, то будет дешевле, чем в праздник, но не сильно», – сказал Георгий Сухаржевский.

Можно сэкономить и по-другому — дождаться 9 марта. «Если прийти в цветочный магазин на следующий день после праздника, то можно купить букет дешевле. До 8 Марта цветы будут только дорожать, но уже 9 марта те магазины, которые закупили товара больше, чем им нужно, скорее всего, устроят большую распродажу», – продолжил флорист.