Депутаты предложили переименовать Международный женский день в России

08:06, 02 марта 2023, ПАИ

Поменять название Международного женского дня на Международный день женщины-патриотки предложила политическая партия «Коммунисты России», рассказал председатель партии Сергей Малинкович.

«Направили в правительство России письмо с предложением изменить название Международного женского дня 8 марта. Это наш любимый праздник, и мы всегда будем его отмечать. Но давайте подчеркнем социальную и гражданственную основу этого праздника... Пусть этот день отныне называется Международный день женщины-патриотки», - сказал председатель, передает РИА Новости.

Он добавил, что с таким праздником стоило бы поздравлять не только российских женщин-патриоток, но и «китайских, кубинских, вьетнамских женщин и честных женщин Европы и США».