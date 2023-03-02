В Госдуме призвали найти администраторов групп «ЧВК Рёдан»

08:14, 02 марта 2023, ПАИ

Вычислить админов групп в соцсетях, которые имеют отношение к «ЧВК Рёдан», предложили в Госдуме. Об этом пишет газета «Известия».

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подготовила соответствующий депутатский запрос на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

По мнению депутата, после 20 февраля, когда в СМИ начали появляться первые сообщения о движении, было создано множество групп либо перепрофилировались те, которые не имели отношения к тематике «ЧВК Рёдан». Некоторые раньше считались «группами смерти».

По мнению парламентария, ситуация с «ЧВК Рёдан» создана для создания проблемной внутриполитической ситуации. «В последнее время усилились вбросы в информационное поле новостей, которыми пытаются дестабилизировать ситуацию внутри страны. Совсем недавно обсуждали драку в одной из челябинских школ, предположительно, на межнациональной почве. Сейчас в повестке новое движение «Рёдан», действия которого тоже сразу же попытались обсуждать в межнациональном контексте. В обоих случаях это не подтвердилось», — сказала она.

В результате шумиха вокруг субкультуры «ЧВК Рёдан» может привести к всплеску агрессивного поведения среди подростков, считает Яна Лантратова.