Какие документы станут полностью электронными в России, рассказал юрист

08:41, 02 марта 2023, ПАИ

Часть документов, связанных с трудовой деятельностью, теперь будут полностью электронными без дублирования на бумаге. При этом требования к ним приведены к единому стандарту, рассказал преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» Кирилл Данилов.

С первого марта в силу вступили положения приказа Минтруда, которые устанавливают единые требования к составу и форматам документов, связанных с работой. Они теперь оформляются в электронном виде без дублирования на бумажном носителе, передает агентство «Прайм».

К такому перечню относятся: документы, связанные с приемом на работу. Это трудовой договор, дополнительное соглашение к трудовому договору, локальный нормативный акт, заявление работника о продлении срока действия срочного трудового договора, соглашение сторон о продлении действия срочного трудового договора. Также документы, связанные с организацией рабочего времени и времени отдыха, например, согласие или отказ работника о выполнении им дополнительной работы, согласие работника на привлечение его к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Туда же относятся заявления работника о переносе ежегодного оплачиваемого отпуска на другой срок, замене части «дополнительного» отпуска на деньги или предоставлении отпуска без сохранения зарплаты.

Документы, связанные с вопросами материальной ответственности работника: соглашение о материальной ответственности, специальный договор о вверении работнику ценностей, договор о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности, объяснение для установления причины возникновения ущерба, обязательство о добровольном возмещении ущерба. Документы, связанные с порядком оплаты труда. В том числе заявление работника о производстве оплаты труда в иной форме, сообщение работодателю об изменении реквизитов для перевода зарплаты, извещение работодателя о приостановке работы до выплаты задержанной суммы, уведомление о готовности произвести выплату задержанной заработной платы, соглашение сторон трудового договора о размере возмещения расходов.

И документы, которые связаны с вопросами охраны труда, образованием работника, социальным партнерством в сфере труда, индивидуальными трудовыми спорами, получением и обработкой персональных данных работника и с вопросами изменения условий трудового договора, а также прекращения трудовых отношений.

Перечень таких документов является открытым. Положения о возможности оформления документов в электронном виде без дублирования на бумажном носителе не применяются к трудовым книжкам, актам о несчастном случае на производстве, приказам об увольнении и журналам инструктажей по охране труда.

Приказ формирует и стандартизирует список требований к электронным кадровым документам. Однако они не распространяются на те, что были оформлены до 1 марта 2023 года, заключил юрист.