Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Итоги работы с населением подвел псковский Газпром

Более 180 обращений поступило по каналам связи с ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» в адрес генерального директора предприятия Олега Басникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Основные вопросы – сроки газификации населенных пунктов, как попасть в программу, что нужно для участия в догазификации и как заключить договор на поставку газа.

Для удобства абонентов к «Прямой линии с генеральным директором» (телефон в городе Пскове: 59-50-45) с марта 2021 года добавлен дополнительный электронный сервис – интернет-приемная.

Пройдя по баннеру-ссылке на официальных сайтах компании, в сервисе необходимо ознакомиться с порядком подачи заявления, выразить согласие на обработку персональных данных. Затем требуется выбрать подходящую тему обращения из 12 представленных вариантов и указать наиболее удобный канал связи для получения ответа.

«Такая обратная связь с нашими абонентами и заявителями позволяет оценивать качество и доступность наших услуг. Мы стараемся более эффективно выстраивать взаимодействие с потребителями. На все вопросы даются ответы в кратчайшие сроки», – отметил Олег Басников.

Помимо интернет-приемной и «Прямой линии с генеральным директором», доступны и другие цифровые сервисы, например, Личные кабинеты абонентов и чат-бот в мессенджере Telegram.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 марта 2023

Псковские энергетики по пояс в снегу пробираются к оборванным проводам
02 марта 2023

До +5 градусов ожидается в Пскове 2 марта

02 марта 2023

Итоги работы с населением подвел псковский Газпром
02 марта 2023

В псковской ГИБДД назвали количество аварий из-за плохих дорог
02 марта 2023

У псковских военнослужащих в зоне СВО появился новый шеврон
02 марта 2023

Первый звонок прозвенел в новой школе на Юбилейной в Пскове
02 марта 2023

День открытых дверей пройдет в псковском архиве 10 марта
02 марта 2023

Михаил Ведерников встретился в Чечне с Рамзаном Кадыровым

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...