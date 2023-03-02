Итоги работы с населением подвел псковский Газпром

10:05, 02 марта 2023, ПАИ

Более 180 обращений поступило по каналам связи с ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» в адрес генерального директора предприятия Олега Басникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Основные вопросы – сроки газификации населенных пунктов, как попасть в программу, что нужно для участия в догазификации и как заключить договор на поставку газа.

Для удобства абонентов к «Прямой линии с генеральным директором» (телефон в городе Пскове: 59-50-45) с марта 2021 года добавлен дополнительный электронный сервис – интернет-приемная.

Пройдя по баннеру-ссылке на официальных сайтах компании, в сервисе необходимо ознакомиться с порядком подачи заявления, выразить согласие на обработку персональных данных. Затем требуется выбрать подходящую тему обращения из 12 представленных вариантов и указать наиболее удобный канал связи для получения ответа.

«Такая обратная связь с нашими абонентами и заявителями позволяет оценивать качество и доступность наших услуг. Мы стараемся более эффективно выстраивать взаимодействие с потребителями. На все вопросы даются ответы в кратчайшие сроки», – отметил Олег Басников.

Помимо интернет-приемной и «Прямой линии с генеральным директором», доступны и другие цифровые сервисы, например, Личные кабинеты абонентов и чат-бот в мессенджере Telegram.