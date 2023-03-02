До +5 градусов ожидается в Пскове 2 марта

10:08, 02 марта 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 2 марта, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Ночью в большинстве районов синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега. Днём без существенных осадков. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит от 0 до +5 градусов, ночью - от -2 до +1 градуса.

В Пскове температура днем - от +3 до +5 градусов, ночью - от -1 до +1. В Великих Луках температура днем ожидается от +3 до +5 градусов, ночью - от 0 до -2.