Псковичу грозит срок за покупку спецаппаратуры

10:21, 02 марта 2023, ПАИ

Псковичу грозит срок за покупку и использование спецаппаратуры, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Действия псковича квалифицированы по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Экспертиза показала, что аппаратура предназначена для скрытого ношения и использования, позволяет негласно собирать информацию, в том числе без ведома и согласия других лиц, что запрещено действующим законодательством, кроме случаев его использования уполномоченными на то должностными лицами правоохранительных органов.

Подозреваемый после покупки спецсредств попытался использовать их для сдачи экзаменов на право управления транспортным средством в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области. Незаконные действия мужчины раскрыли сотрудники полиции, специальные технические средства изъяты из незаконного владения. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей и до лишения свободы на срок до четырех лет.