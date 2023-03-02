Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Псковичу грозит срок за покупку спецаппаратуры

Псковичу грозит срок за покупку и использование спецаппаратуры, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Действия псковича квалифицированы по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).  

Экспертиза показала, что аппаратура предназначена для скрытого ношения и использования, позволяет негласно собирать информацию, в том числе без ведома и согласия других лиц, что запрещено действующим законодательством, кроме случаев его использования уполномоченными на то должностными лицами правоохранительных органов.

Подозреваемый после покупки спецсредств попытался использовать их для сдачи экзаменов на право управления транспортным средством в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области. Незаконные действия мужчины раскрыли сотрудники полиции, специальные технические средства изъяты из незаконного владения. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей и до лишения свободы на срок до четырех лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 марта 2023

Водитель «Мицубиси» пострадал при столкновении с фурой в Псковском районе
02 марта 2023

Стали известны подробности двух ДТП с пострадавшими в Псковской области

02 марта 2023

В Саратове прохожий спас провалившуюся под лёд собаку

01 марта 2023

Пассажирка пострадала в результате ДТП в Плюсском районе

01 марта 2023

Рекомендации по списанию долгов мобилизованных направят во все банки
01 марта 2023

О проблемах на дороге и правилах поведения рассказал Александр Андреев
01 марта 2023

На помощь энергетикам Псковской области прибыли бригады из других областей

01 марта 2023

Волонтёры Великих Лук спасли лишившуюся лапы собаку из Куньи


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...