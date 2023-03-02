Выходец из Северной Африки попытался сбежать из Псковской области в Эстонию

10:30, 02 марта 2023, ПАИ

Выходец из Северной Африки попытался сбежать из Псковской области в Эстонию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали иностранца у границы в Печорском районе.

Молодой человек подтвердил, что законных оснований для пересечения государственной границы у него не было, а у документов, дающих право на нахождение в России, истек срок действия.

В отношении иностранца за покушение на незаконное пересечение государственной границы возбуждено уголовное дело.