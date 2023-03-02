Социальная кампания по борьбе с продажей сигарет подросткам стартует в Пскове

11:13, 02 марта 2023, ПАИ

Общественный Совет по проблеме подросткового курения совместно с правительством Псковской области запускает кампанию «Спасибо за отказ!», направленную на борьбу с продажей несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инициатива включает распространение информационных материалов для продавцов и покупателей в местах продажи сигарет, проведение кампании социальной рекламы, а также усиление общественного контроля.

Специальные материалы должны не только стимулировать торговые точки более жестко соблюдать запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, но и обратиться к взрослым потребителям с призывом не приобретать сигареты по просьбе подростков и сообщать о нарушениях закона на специально созданную горячую линию.

Задача кампании заключается в том, чтобы снизить количество нарушений в рознице и ограничить доступ несовершеннолетних к табаку и электронным сигаретам. «Мы хотим привлечь как можно больше внимания к этой проблеме, призываем продавцов не продавать, а взрослых не покупать сигареты и вейпы подросткам, и рассказываем о запрете и административной ответственности за это. Для эффективной борьбы с продажей табака несовершеннолетним необходимо усилить контроль за исполнением закона», — говорит руководитель Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

Билборды и рекламные тумбы в пешеходных зонах, постеры в общественном транспорте и социальных сетях напомнят жителям региона о том, что распространение табака и вейпов среди подростков является нарушением закона, а также проинформируют о работе специально созданной горячей линии. По телефону бесплатной горячей линии 8-800-234-29-26 можно сообщить о местах продажи несовершеннолетним сигарет и никотинсодержащей продукции. Такая же реклама будет распространяться среди родителей учащихся школ и в молодежных учреждениях Псковской области.

Информационные материалы будут размещены и непосредственно в магазинах. Для покупателей подготовлены стикеры, сообщающие о запрете на приобретение для несовершеннолетних табачной и никотинсодержащей продукции и штрафах за это нарушение, для продавцов — памятки с фразами корректного отказа при сомнении в совершеннолетии покупателя и призывом соблюдать закон. Совет также подготовил специальные журналы для подписи продавцов о том, что они обязуются не продавать сигареты и вейпы несовершеннолетним. В раздаче этих материалов будут участвовать волонтеры.

«Проблему с распространением подросткового курения мы можем решить только вместе, и делать это необходимо как можно быстрее. Сигареты и вейпы не должны быть доступны несовершеннолетним. Очень важно, чтобы инициативу поддержали участники торгового рынка, особенно представители малого бизнеса, сотрудники мелкорозничной торговли, через которую в руки подростков такая продукция попадает в первую очередь. Каждый продавец должен понимать свою ответственность», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Согласно социологическому исследованию, проведенному в 2021 г. холдингом «Ромир», 73% курящих несовершеннолетних покупают табачную и никотинсодержащую продукцию в небольших магазинах и павильонах, 17% — в точках, торгующих нелегально: на уличных лотках, рынках, автолавках. Очень часто подросткам помогают взрослые. Как выяснил «Ромир», 40% курящих подростков периодически обращаются к взрослым с просьбой купить для них сигареты и таким образом приобретают эту продукцию.

Учитывая масштабы проблемы, Общественный Совет по проблеме подросткового курения уже обратился в Государственную Думу РФ с предложением предусмотреть комплекс мер, позволяющих усилить контроль за исполнением действующего закона, запрещающего продажу никотина лицам до 18 лет, а также усовершенствовать механизм проведения контрольно-надзорных мероприятий. Отдельный блок предложений касается противодействия интернет-торговле, которая на данный момент открывает практически беспрепятственный доступ к табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе нелегальной.

Принять участие в кампании может каждый. Достаточно зайти на сайт спасибозаотказ.рф, где можно бесплатно заказать материалы для своего предприятия торговли, скачать плакаты социальной рекламы и поделиться ими в своих аккаунтах в социальных сетях. Для некоммерческих организаций и волонтеров, имеющих возможность и желание содействовать в решении проблемы доступа детей и подростков к табачной и никотинсодержащей продукции, предлагается сотрудничество.

Более подробная информация о кампании на сайте спасибозаотказ.рф.

Дополнительная информация — Ирина Ковалева, телефон: 8 (911)705-97-58, e-mail: sovet@osppk.spb.ru.