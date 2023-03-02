Псковские таможенники обнаружили 95 тысяч пачек сигарет без маркировки

11:53, 02 марта 2023, ПАИ

190 коробок немаркированных сигарет стоимостью около пяти миллионов рублей обнаружили псковские таможенники в автомобиле иностранца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Сотрудники мобильной группы Псковской таможни в Великолукском районе в лесном массиве обнаружили автомобиль с табачной продукцией, не имеющей акцизных марок Российской Федерации. Информацию об этом факте таможенники передали сотрудникам УМВД по Псковской области.

Полицейские возбудили дело об административном правонарушении и изъяли 95 тысяч пачек сигарет. Проводятся проверочные мероприятия.