Три человека пострадали в ДТП на улице Коммунальной в Пскове
В Пскове на улице Коммунальной у дома № 15Б столкнулись автомобили Renault и Ford. Травмы получили водитель и два пассажира Renault, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
Водителю Renault помощь на месте оказали сотрудники бригады медицины катастроф, от госпитализации он отказался. Пассажиров - женщину и ребёнка - отвезли в больницу.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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