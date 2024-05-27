Три человека пострадали в ДТП на улице Коммунальной в Пскове

13:41, 27 мая 2024, ПАИ

В Пскове на улице Коммунальной у дома № 15Б столкнулись автомобили Renault и Ford. Травмы получили водитель и два пассажира Renault, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водителю Renault помощь на месте оказали сотрудники бригады медицины катастроф, от госпитализации он отказался. Пассажиров - женщину и ребёнка - отвезли в больницу.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.