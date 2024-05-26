Публикуем видео с места ДТП, в котором пьяный псковский водитель опрокинул автомобиль в кювет
Публикуем видео с места ДТП, в котором пьяный псковский водитель не справился с управлением и опрокинул свой автомобиль в кювет. Авария произошла по дороге в деревню Жидилов Бор Псковского района, сообщал ранее телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель оказался зажат в автомобиле. Прибывшие спасатели деблокировали мужчину с помощью гидравлического инструмента и передали бригаде медицины катастроф для госпитализации в медучреждение. От медосвидетельствования пскович отказался.
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26 мая 2024
Публикуем видео с места ДТП, в котором пьяный псковский водитель опрокинул автомобиль в кювет
26 мая 2024
Пьяный водитель вылетел в кювет и оказался зажатым под собственным автомобилем в Псковском районе