Публикуем видео с места ДТП, в котором пьяный псковский водитель опрокинул автомобиль в кювет

10:02, 26 мая 2024, ПАИ

Публикуем видео с места ДТП, в котором пьяный псковский водитель не справился с управлением и опрокинул свой автомобиль в кювет. Авария произошла по дороге в деревню Жидилов Бор Псковского района, сообщал ранее телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель оказался зажат в автомобиле. Прибывшие спасатели деблокировали мужчину с помощью гидравлического инструмента и передали бригаде медицины катастроф для госпитализации в медучреждение. От медосвидетельствования пскович отказался.