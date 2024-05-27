Шиншилла не смогла пересечь границу в Псковской области

12:34, 27 мая 2024, ПАИ

Шиншилла, ехавшая из Латвии в Тверь, не смогла пересечь границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-эстонской границе в международном автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» сотрудник Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль шиншиллы.

В соответствии с указаниями Россельхознадзора ввоз и транзит по территории Евразийского экономического союза любых грызунов, за исключением лабораторных животных, а также грызунов для карантинирования и дальнейшего содержания в зоопарках, зоосадах, цирках и зоотеатрах запрещён.

Ввоз шиншиллы запретили, оформили акт о возврате.