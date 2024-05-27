Шиншилла не смогла пересечь границу в Псковской области
Шиншилла, ехавшая из Латвии в Тверь, не смогла пересечь границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
На российско-эстонской границе в международном автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» сотрудник Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль шиншиллы.
В соответствии с указаниями Россельхознадзора ввоз и транзит по территории Евразийского экономического союза любых грызунов, за исключением лабораторных животных, а также грызунов для карантинирования и дальнейшего содержания в зоопарках, зоосадах, цирках и зоотеатрах запрещён.
Ввоз шиншиллы запретили, оформили акт о возврате.
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