Пьяный водитель вылетел в кювет и оказался зажатым под собственным автомобилем в Псковском районе
Водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, не справился с управлением, вылетел с дороги и допустил опрокидывание автомобиля в кювет с последующим тараном дерева. ДТП произошло на дороге на деревню Жидилов Бор в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель оказался зажат в автомобиле.
Прибывшие спасатели деблокировали водителя с помощью гидравлического инструмента и передали бригаде медицины катастроф для госпитализации в медучреждение.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Пьяный водитель вылетел в кювет и оказался зажатым под собственным автомобилем в Псковском районе