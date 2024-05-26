Пьяный водитель вылетел в кювет и оказался зажатым под собственным автомобилем в Псковском районе

00:17, 26 мая 2024, ПАИ

Водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, не справился с управлением, вылетел с дороги и допустил опрокидывание автомобиля в кювет с последующим тараном дерева. ДТП произошло на дороге на деревню Жидилов Бор в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель оказался зажат в автомобиле.

Прибывшие спасатели деблокировали водителя с помощью гидравлического инструмента и передали бригаде медицины катастроф для госпитализации в медучреждение.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.