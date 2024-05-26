Водитель госпитализирован в результате ДТП на трассе в Гдовском районе
Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием и тараном дерева. ДТП произошло на 141-м километре трассы Псков – Гдов –Сланцы в Гдовском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие спасатели деблокировали водителя с помощью гидравлического инструмента и передали его медкам для госпитализации в медучреждение.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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