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Общество

Чемпионат по тактической стрельбе пройдёт в Псковской области

V Открытый чемпионат по тактической стрельбе пройдет в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Во время визита в Чеченскую Республику глава региона рассказал, что в Псковской области в этом году будет проходить V Открытый чемпионат по тактической стрельбе, и пригласил к участию команду Российского университета спецназа. «Со своей стороны также обязательно примем участие в мероприятиях на базе РУС», - отметил Михаил Ведерников.

Также во время своей рабочей поездки губернатор встретился с председателем парламента Чеченской Республики Магомедом Даудовым. «За годы работы на Северном Кавказе у нас с Магомедом Хожахмедовичем сложились тесные профессиональные и добрые товарищеские отношения. Знаю его как честного, опытного и эффективного руководителя, который обладает высокими компетенциями во многих сферах», - сказал Михаил Ведерников.

С Магомедом Даудовым Михаил Ведерников обсудил позитивные изменения, которые произошли в Чеченской Республике за последние годы. «Интересных проектов много, регион с каждым годом становится всё более привлекательным и благоустроенным. Сегодня его можно рассматривать как самостоятельное туристическое направление, особенно в зимний период – Грозный и Ведучи никого не оставят равнодушным», - написал псковский губернатор.

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