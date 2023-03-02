Чемпионат по тактической стрельбе пройдёт в Псковской области

11:51, 02 марта 2023, ПАИ

V Открытый чемпионат по тактической стрельбе пройдет в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Во время визита в Чеченскую Республику глава региона рассказал, что в Псковской области в этом году будет проходить V Открытый чемпионат по тактической стрельбе, и пригласил к участию команду Российского университета спецназа. «Со своей стороны также обязательно примем участие в мероприятиях на базе РУС», - отметил Михаил Ведерников.

Также во время своей рабочей поездки губернатор встретился с председателем парламента Чеченской Республики Магомедом Даудовым. «За годы работы на Северном Кавказе у нас с Магомедом Хожахмедовичем сложились тесные профессиональные и добрые товарищеские отношения. Знаю его как честного, опытного и эффективного руководителя, который обладает высокими компетенциями во многих сферах», - сказал Михаил Ведерников.

С Магомедом Даудовым Михаил Ведерников обсудил позитивные изменения, которые произошли в Чеченской Республике за последние годы. «Интересных проектов много, регион с каждым годом становится всё более привлекательным и благоустроенным. Сегодня его можно рассматривать как самостоятельное туристическое направление, особенно в зимний период – Грозный и Ведучи никого не оставят равнодушным», - написал псковский губернатор.