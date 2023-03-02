Фальшивые деньги обнаружили в псковском банке

13:18, 02 марта 2023, ПАИ

Поддельную банкноту изъяли сотрудники полиции в Пскове. Фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена в одном из банков города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, купюра поступила с выручкой одного из магазинов в Пскове. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.