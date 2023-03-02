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Половину Ольгинского моста в Пскове планируют обновить к майским праздникам

Половину Ольгинского моста в Пскове планируют отремонтировать к майским праздникам. Примерный срок проведения работ назвал глава города Борис Елкин во время посещения объекта 2 марта, передает корреспондент ПАИ.

Фото: здесь и далее корреспондент ПАИ

«В 2022 году было принято решение о необходимости ремонта, но сейчас мы говорим не о ремонте всего моста, а только полной замене дорожной одежды, чтобы она прослужила долгое время, пока не будет произведён капитальный ремонт всего моста», - сказал Борис Елкин.

Так, 15 марта на Ольгинском мосту частично перекроют движение как водителей, так и пешеходов. Половину моста должны отремонтировать до майских праздников, а после этого дорожные рабочие начнут приводить в порядок вторую часть сооружения. При этом по нему продолжат курсировать автобусы.

Объем финансирования ремонта моста составил порядка 90 миллионов рублей. По словам Бориса Елкина, на эти деньги будет также закуплено сверхпрочное покрытие - асфальтобетонная смесь, так называемый «литой асфальт».

Кроме того, после открытия половины Ольгинского моста планируется закрыть Троицкий мост для укладки верхнего слоя асфальта. Ремонтные работы произведут на майских праздниках, они продлятся 3-4 дня.

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