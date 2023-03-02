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Общество

На выплаты медработникам в Псковской области направили 18 млн рублей

С начала года отделение Соцфонда РФ по Псковской области назначило специальную социальную выплату 2 406 медицинским работникам на общую сумму 18,3 млн рублей. Новая мера поддержки установлена правительством с января этого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Соцфонда.

Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Социальный фонд выступает оператором выплаты, при этом ее оформление происходит на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения региона формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию в ОСФР по Псковской области. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.

«Поддержку получат все, кому положена выплата. Медработникам не нужно обращаться в отделение, подавать заявления или справки, - рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова. - Несмотря на то что в законодательстве заложено 7 дней на перечисление средств, мы перечисляем деньги обычно в течение 3 рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в фонд корректный реестр работников. Средства переводятся на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представляет медорганизация».

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