Более 40 млн цветов ввезли через границу в Псковской области накануне 8 Марта
В преддверии Международного женского дня через границу в Псковской области ввезли более 40 миллионов цветов, сообщает «Комсомольская правда - Псков» со ссылкой на пресс-службу регионального Россельхознадзора.
Среди 43 607 482 бутонов более десятка разновидностей цветов: розы, альстромерии, хризантемы, тюльпаны, гвоздики, герберы, лилии, ирисы, гипсофилы, пионы, эустомы и лизиантусы.
Цветы выращены в Эквадоре, Нидерландах, Кении, Колумбии, Турции, Израиле, Италии и Эфиопии. Основные страны-поставщики - Латвия, Ливия и Сербия.
С 1 января по 1 февраля через Псковскую область в Россию ввезли в четыре раза больше цветов: 152 595 381 бутон.
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