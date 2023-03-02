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Происшествия

Двух псковичек задержали росгвардейцы за воровство

Две псковички подозреваются в кражах из магазинов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

1 марта около в 6:00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 44-летюю псковичку, которая пронесла через кассовый узел косметические товары, не заплатив за них.

В тот же день около 15:00 в магазине на Рижском проспекте была задержана 22-летняя девушка, которая украла из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства псковички переданы сотрудникам полиции.

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