Схему ремонта Ольгинского моста опубликовал глава Пскова

14:51, 02 марта 2023, ПАИ

Схему ремонта Ольгинского моста представил глава города Пскова Борис Елкин. Пост размещен в его телеграм-канале.

По его словам, износ покрытия моста настолько велик, что в феврале ямочный ремонт приходилось делать практически каждый день.

«Подрядчик планировал начать полноценный ремонт полотна в апреле, но оттягивать сроки уже нельзя. Поэтому поручил ускориться и приступить к работам с 15 марта. Ремонтировать будем поэтапно. Первую половину моста сделаем до майских праздников, вторую – после. Полностью поменяем не только верхний слой асфальта, но и многослойного покрытия», - написал Борис Елкин.

По его словам, объем работ большой, но подрядчик зарекомендовал себя при реконструкции Троицкого моста.

Ранее сообщалось, что половину Ольгинского моста в Пскове планируют обновить к майским праздникам.