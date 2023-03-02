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Общество

Из-за ремонта Ольгинского моста услуги такси в Пскове подорожают - эксперт

После частичного закрытия Ольгинского моста на ремонт псковичей ждёт подорожание услуг такси. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила сотрудница одной из служб такси Мария.

«Конечно, подорожание будет. То же самое уже случалось, когда на реконструкцию закрывали Троицкий мост», - пояснила водитель.

Тогда услуги подорожали практически в два раза. «Можно предположить, что и на этот раз будет то же самое. Надо ориентироваться ещё и на время суток: самый дорогой тариф с 7 до 9 утра и с 4 до 7 вечера», - уточнила Мария.

Также водитель спрогнозировала повышенный спрос на услуги такси. «Будут и опоздания на автобусы, и, как следствие, опоздания на работу. Честно говоря, не представляю, как будет организовано движение в городе. И сейчас-то на мосту тот ещё апокалипсис, как будет во время ремонта - даже не представляю», - заключила Мария.

Ранее сообщалось, что к работам на Ольгинском мосту подрядчик планирует приступить уже 15 марта. Полностью перекрывать мост не будут, ремонт будет идти постепенно - полосами. «Первую половину моста сделаем до майских праздников, вторую – после. Полностью поменяем не только верхний слой асфальта, но и многослойное покрытие», - уточнил глава Пскова Борис Елкин.

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