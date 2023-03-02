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Блогеры из «Медиаразведки» добрались до Великих Лук

Здесь и далее фото Luki-News

Блогеры и журналисты из «Медиаразведки» добрались до Великих Лук, сообщает портал Luki-News. Вчера делегацию встречали в Псковском музее.

Гости посетили «Луки-парк» – центр притяжения не только местных жителей, но и многочисленных туристов. Делегаты смогли покататься на колесе обозрения, посетить Динопарк, посмотреть местные достопримечательности.

«Сегодня нам особенно отрадно быть в Великих Луках, посмотреть, чем этот город может удивить туриста, - поделился впечатлениями трэвел-блогер Павел Гнилорыбов. - Добираться сюда непросто, далеко, но тем интереснее. Понятно, что город очень сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны, тем не менее здесь есть на что посмотреть, особенно нам интересно исследовать остатки застройки XIX - начала XX века, которые здесь сохранились».

Еще одним пунктом визита гостей стал спортивный комплекс «Стрелец». Журналистам предоставили возможность самим натянуть тетиву и попасть в цель. 

Отметим, что тур по Псковской области организован пресс-службой сервиса Туту.ру, по приглашению Туристско-информационного центра региона. «Спасибо большое нашим спонсорам, бизнесу Псковской области, который сегодня открывает свои двери для того, чтобы блогеры все увидели и посмотрели, рассказали о нашем регионе еще больше. Въездной туризм сейчас очень развит, и мы способствуем тому, чтобы именно этот проект дал дальнейший толчок для продвижения Псковщины и для привлечения туристов сюда. Мы вместе вырабатываем такой единый проект, как улучшить пребывание гостей на территории Псковской области», - сказала директор Туристско-информационного центра региона Лариса Семашко.

Завтра блогеры отправятся в Печорский район.

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