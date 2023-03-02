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Общество

Востребованность AI-сервисов выросла среди клиентов Tele2 на Северо-Западе

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов на сервисах с искусственным интеллектом. В исследование вошли площадки, где с помощью нейронных сетей создают изображения, музыку и тексты. В начале 2023 года в регионах Северо-Запада количество посетителей AI-сервисов, доступных в России, выросло в 6 раз относительно августа 2022.

Специалисты Big Data проанализировали в регионах Северо-Запада количество пользователей, которые заходят на ресурсы нейросетей, и суммарное количество дней с активностью за семь месяцев (с августа 2022 года по февраль 2023 года). В исследование вошли девять площадок: retext.ai, soundraw.io, dream.ai, rudalle.ru, porfirevich.ru, smodin.io, aiva.ai, mubert.com, stablediffusionweb.com.

Интерес клиентов Tele2 к сайтам, которые предлагают использовать технологии искусственного интеллекта, неуклонно рос с августа прошлого года. В первые два месяца 2023 года на фоне роста интереса к Midjourney и ChatGPT количество посетителей подобных площадок выросло в регионах Северо-Запада в 6 раз, а в Петербурге – в 8 раз.

Самыми востребованными ресурсами стали retext.ai, dream.ai и soundraw.io, которые по запросу пользователя генерируют тексты, изображения и музыку соответственно. На них пришлось 76% пользователей. Наибольшее проникновение нейросетей в регионах Северо-Запада, после Санкт-Петербурга, зафиксировано в Архангельске, Вологде и Калининграде.

Женщины обращались за помощью к нейросетям чаще, чем мужчины: 54% против 46%. Самой многочисленной оказалась возрастная группа от 41 до 50 лет – на нее приходится 36% пользователей. Группы населения в возрасте 31-40 и 51-60 лет занимают доли по 26% и 14% соответственно. При этом молодые люди 19-25 лет обращались к сервисам чаще, чем пользователи 26-30 лет: 10% против 6%. 

Большинство пользователей нейросетей пользуются смартфонами на операционной системе Andriod – 70%, 24% используют устройства с iOS, 5% приходится на другие операционные системы.

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