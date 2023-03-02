Сильный ветер и снег прогнозируют псковские синоптики 3 марта
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 3 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами образуется гололедица.
Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток -2…+3 градусов.
Атмосферное давление низкое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 марта 2023
Решение проблемы газификации Солоново наметилось при посредничестве Алексея Севастьянова