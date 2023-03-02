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Общество

Сильный ветер и снег прогнозируют псковские синоптики 3 марта

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 3 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток -2…+3 градусов.

Атмосферное давление низкое.

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