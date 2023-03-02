Решение проблемы газификации Солоново наметилось при посредничестве Алексея Севастьянова

15:53, 02 марта 2023, ПАИ

Газ в деревне Солоново Псковского района может появиться уже в этом году – такая перспектива стала реальной в результате совместной встречи депутата регионального парламента Алексея Севастьянова, генерального директора «Газпром межрегионгаз Псков» Олега Басникова, частного инвестора Павла Татьянченко и представительницы местных жителей Елены Завалишиной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

О проблемной ситуации с газификацией населённого пункта Алексей Севастьянов узнал 22 февраля от посетительницы общественной приёмной и тогда же предложил собрать за одним столом все заинтересованные стороны.

Олег Басников сразу обозначил стартовые позиции: на сегодняшний день нет правовых оснований включить Солоново в программу догазификации, так как в населённом пункте нет ни одного газифицированного домовладения. «Но есть частный инвестор, который вкладывал свои средства, строил там участок газопровода», - добавил существенное обстоятельство директор «Газпром межрегионгаз Псков».

Алексей Севастьянов попросил инвестора пояснить его позицию. По словам Павла Татьянченко, договорные обязательства перед одиннадцатью жителями Солоново, которые заплатили в среднем по сто тысяч рублей за внутренние работы на участках, выполнены в полном объёме. Полтора года назад строительство газопровода было приостановлено по причине непонимания, может ли проект быть прибыльным в изменившихся обстоятельствах. «Я строитель, заинтересован строить и зарабатывать деньги, но когда началась программа догазификации, будущее стало туманным», - объяснил остановку инвестор.

Алексей Севастьянов признался, что «как бизнесмен в прошлой жизни» понимает инвестора и его коммерческие риски, но это не отменяет взятых обязательств. В ответ Павел Татьянченко рассказал, что в других населённых пунктах, где он строил участок газопровода, например, в Неёлово-2 и Подосье, удалось найти сбалансированное решение – люди получили газ, а компания инвестора ведёт там строительные работы на субподряде у Газпрома.

Депутат поинтересовался, готовы ли стороны идти по такому же пути, чтобы газифицировать Солоново. Олег Басников подтвердил наличие рабочих взаимоотношений с инвестором. Павел Татьянченко заверил, что готов достроить газопровод, подвести газ до границ населённого пункта и газифицировать первого абонента, что позволит начать программу догазификации. Далее подключения к газопроводу будут находиться в зоне ответственности Газпрома, а инвестор сможет продолжить работу уже на субподряде.

Алексей Севастьянов попросил обозначить конкретные сроки возобновления и завершения строительства газопровода в Солоново. Инвестор пообещал, что в мае после схода донника строительная техника появится на объекте, а к осени газопровод будет сдан.

«Если к началу отопительного сезона в домах у людей будет газ, значит, работа выполнена на пять с плюсом, даже к концу года – всё равно пятёрка», - прокомментировал планы инвестора депутат.

Тем не менее, Алексей Севастьянов не исключил возникновение непредвиденных трудностей и задержек, для чего определил «контрольное время» - в конце весны Елена Завалишина как представитель общественности будет проинформирована о ходе работ по достройке газопровода со стороны Газпрома и частного инвестора.