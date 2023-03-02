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Общество

Возобновляется автобусный рейс Таллин — Псков — Таллин

Фото Baltic Shuttle

Компания Baltic Shuttle из Эстонии возобновляет регулярные автобусные рейсы по маршруту Таллин — Тарту — Печоры — Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. 

Рейсы автобусов из Таллина в Псков будут выполняться по пятницам с 7 апреля. Рейсы автобусов из Пскова в Таллин будут выполняться по субботам с 8 апреля. В июне количество рейсов в каждом направлении увеличится до трёх в неделю. Продажа билетов открыта как на сайте компании Baltic Shuttle, так и на сайтах билетных агрегаторов, в том числе российских, где можно купить билеты по картам российских банков.
 
«Возобновление автобусного сообщения между Таллином и Псковом нацелено в первую очередь на пассажиров, посещающих своих родственников в соседней стране. Несмотря на запрет въезда в Эстонию гражданам РФ по шенгенским визам, выданным любой страной, полученным в туристических и деловых целях, сохраняется возможность въезда с целью посетить живущих в Шенгенской зоне членов семьи (супруги, дети, внуки, родители, бабушки и дедушки) или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей», - уточнили в компании.

Подробная информация о правилах въезда в Эстонию для граждан России и о способах покупки билетов доступна на сайте balticshuttle.ee.

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