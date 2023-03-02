Автомобиль телеведущей Ларисы Вербицкой врезался в КамАЗ

17:16, 02 марта 2023, ПАИ

ДТП на юге Москвы с участием Ларисы Вербицкой произошло по вине водителя КамАЗа, сообщает РИА ФАН со ссылкой на директора телеведущей Инну Дудову.

По ее словам, грузовик перестраивался из одной полосы в другую. В процессе маневра КамАЗ задел машину Вербицкой. «Конечно, неприятно, но главное, что все живы», — отметила Дудова.

Врачи скорой помощи осмотрели Вербицкую, однако от госпитализации она отказалась. Информация о ее состоянии не поступала.