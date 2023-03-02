ВИДЕО Индустрию красоты в регионе обсудили на «Первом Псковском»

17:37, 02 марта 2023, ПАИ

Индустрию красоты в Псковской области обсудили на «Первом Псковском» в новом выпуске программы «Бизнес-клуб». В гостях у ведущих Анастасии Ивановой и Александра Захарова побывала предприниматель, директор студии ногтевого дизайна NAIL_Lс Елена Лобан.

Речь шла о ситуации в отрасли в целом, особенностях работы в сфере услуг, о том, есть ли конкуренция в индустрии красоты, какие преимущества работы мастера в салоне перед оказанием услуг на дому и современных трендах в маникюре.

Ведущие также поговорили о существующих мерах поддержки и направлении развития сервиса.

Смотрите программу «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский» по средам, в 19:30, перед итоговым выпуском новостей.

Проект «Бизнес-клуб» посвящен развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы — директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения. Кроме того, гости программы делятся опытом по созданию и развитию своего дела, а также дают рекомендации начинающим.