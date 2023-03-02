Турпотенциал Псковской области презентуют в Москве

17:52, 02 марта 2023, ПАИ

Презентация туристического потенциала Псковской области проходит сегодня, 2 марта, на ВДНХ в Москве. В состав региональной делегации вошло порядка 30 человек. Это представители органов власти, учреждений культуры, турагентств и других компаний, работающих в сфере туризма, а также местные производители и отельеры, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

На мероприятие приглашены представители туриндустрии Москвы и Московской области. Коллеги в столице отмечают повышенный интерес к Псковской области.

Участников презентации познакомят с Псковской областью: подробно проинформируют об уникальном месторасположении, культурном и историческом наследии региона, основных туристических дестинациях и масштабных мероприятиях. Также представители туриндустрии Псковской области расскажут о себе и своих объектах, продукции, поделятся информацией о турах и новинках грядущего туристического сезона.

В рамках мероприятия запланированы выступления, театрализованные представления, трансляция видеороликов, переговоры в формате B2B, дегустации продукции и интерактивы. Насыщенная программа будет способствовать комплексному информированию московской аудитории о турпотенциале Псковского региона и налаживанию партнерства между коллегами, что положительно скажется на развитии туризма в регионе, отметили в правительстве.

Организаторами мероприятия выступили комитет по туризму Псковской области, комитет по туризму города Москвы и АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».