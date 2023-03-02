Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пыталовской молодёжи рассказали о подвиге псковских десантников

Фото газеты «Наша жизнь»

Урок мужества, посвящённый подвигу 6-й роты псковских десантников, прошёл в Пыталовской районной библиотеке, сообщает ПАИ корреспондент газеты «Наша жизнь».

Сегодня в Пыталовской центральной районной библиотеке прошёл урок мужества, посвящённый подвигу 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ, геройски погибшей в Аргунском ущелье. На это мероприятие были приглашены учащиеся Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа. Работники библиотеки подробно рассказали об этих печальных событиях.

Фото газеты «Наша жизнь»

Чеченская война — для молодого поколения это давнее прошлое, поэтому очень важно проводить такие мероприятия. Ни в коем случае люди не должны забывать о подвигах наших ребят, с честью выполнявших свой долг. Они должны стать примером мужества, отваги и чести для молодого поколения.

Во время беседы с учащимися, казалось, многие прониклись моментом. После показа слайдов и рассказа о тех героических событиях ребят познакомили с книжной выставкой, посвящённой этой теме. Хочется верить, что многих заинтересует эта тема и они не остановятся на этом, а захотят и дальше вспоминать, узнавать и чтить память героев.

Фото газеты «Наша жизнь»

Когда студенты покидали библиотеку, не было привычного гомона, всегда сопровождающего группу молодых людей, проведённый урок мужества заставил их о чём-то задуматься. Значит, мероприятие проведено не зря. Вечная память героям!

Отметим, выставки, посвящённые подвигу 6-й роты псковских десантников, организованы не только в районной, но и во всех сельских библиотеках.

Фото газеты «Наша жизнь»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 марта 2023

В Усвятской средней школе открыли «Парту Героя»
02 марта 2023

В Пскове подготовиться к ЕГЭ с репетиторами в среднем стоит 4500 рублей в неделю
02 марта 2023

В Невельском районе продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения

02 марта 2023

35-летие регионального Детского фонда отметили в Пскове
02 марта 2023

Пыталовской молодёжи рассказали о подвиге псковских десантников

02 марта 2023

Турпотенциал Псковской области презентуют в Москве
02 марта 2023

Санкции не помешали псковским фермерам увеличить посадки тюльпанов
02 марта 2023

Сотрудники Ленинградского зоопарка учились ловить сбежавшего тигра

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...