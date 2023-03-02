Пыталовской молодёжи рассказали о подвиге псковских десантников

18:12, 02 марта 2023, ПАИ

Урок мужества, посвящённый подвигу 6-й роты псковских десантников, прошёл в Пыталовской районной библиотеке, сообщает ПАИ корреспондент газеты «Наша жизнь».

Сегодня в Пыталовской центральной районной библиотеке прошёл урок мужества, посвящённый подвигу 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ, геройски погибшей в Аргунском ущелье. На это мероприятие были приглашены учащиеся Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа. Работники библиотеки подробно рассказали об этих печальных событиях.

Чеченская война — для молодого поколения это давнее прошлое, поэтому очень важно проводить такие мероприятия. Ни в коем случае люди не должны забывать о подвигах наших ребят, с честью выполнявших свой долг. Они должны стать примером мужества, отваги и чести для молодого поколения.

Во время беседы с учащимися, казалось, многие прониклись моментом. После показа слайдов и рассказа о тех героических событиях ребят познакомили с книжной выставкой, посвящённой этой теме. Хочется верить, что многих заинтересует эта тема и они не остановятся на этом, а захотят и дальше вспоминать, узнавать и чтить память героев.

Когда студенты покидали библиотеку, не было привычного гомона, всегда сопровождающего группу молодых людей, проведённый урок мужества заставил их о чём-то задуматься. Значит, мероприятие проведено не зря. Вечная память героям!

Отметим, выставки, посвящённые подвигу 6-й роты псковских десантников, организованы не только в районной, но и во всех сельских библиотеках.