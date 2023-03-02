Как увеличить размер пенсии, рассказала сенатор РФ Елена Бибикова
При каких условиях можно увеличить размер пенсии, сообщила в своём Telegram-канале сенатор РФ Елена Бибикова.
Для расчёта пенсии имеет значение официальная работа, размер зарплаты и продолжительность стажа. Но есть ещё условия, которые способствуют увеличению пенсии, а именно:
- предоставление дополнительных документов о стаже или зарплате до 2002 года, не учтённых при назначении пенсии;
- предоставление информации о детях, которая позволит включить в расчёт пенсии периоды ухода за детьми до 1,5 года, но не более 6 лет в общей сложности;
- наличие у пенсионера иждивенцев, в связи с чем у него увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии на 1/3 на каждого, но не более чем на трёх иждивенцев;
- продолжение работы после назначения пенсии;
- достижение 80-летнего возраста или установление I группы инвалидности, что даёт увеличение фиксированной выплаты на 100 %;
- длительная работа и проживание в сельской местности (не менее 30 лет), что даёт увеличение фиксированной выплаты на 25 %;
- отложенный выход на пенсию, что позволяет при расчёте пенсии применить премиальные пенсионные коэффициенты.
Кроме того, к увеличению пенсии ведёт назначение ежемесячной денежной выплаты (в случае установления группы инвалидности, статуса «Ветеран боевых действий» и др.), а также установление федеральной или региональной доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.
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