В Усвятской средней школе открыли «Парту Героя»

19:32, 02 марта 2023, ПАИ

В преддверии Дня защитника Отечества в Усвятской средней школе открыли «Парту Героя», сообщает Псковскому агентству информации корреспондент газеты «Новая жизнь».

Усвятская средняя школа присоединилась к Всероссийскому образовательному проекту. «Парта Героя» — это обычный ученический стол, на котором размещена фотография героя, имеется информация о фактах его биографии и заслугах. Право сидеть за «Партой Героя» будет присуждаться учащимся за отличные успехи в учёбе, а также за активную общественную работу. Право первой сесть за «Парту Героя» предоставили отличнице 6-го «А» класса Виолетте Тайковой. Она рассказала об отважном юноше со слов матери и друзей.

Вадим родился 18 апреля 2000 года, закончил одиннадцать классов в родном посёлке. После окончания школы он поехал учиться в Псков на слесаря-механика. 25 декабря 2019 года его призвали в армию. Его служба началась в Смоленской области в 144-й мотострелковой дивизии. Он получил звание гвардии младшего сержанта, был назначен командиром боевой машины и всего через три месяца подписал контракт. Служить Вадиму нравилось.

Последний приезд домой был 28 декабря 2021 года. После он скажет родным, не желая их расстраивать, что уезжает на учения в Белгород. В конце февраля 2022 года они уже стояли на границе. Звонки домой были редкими, но вот 11 марта Вадим обзвонил всех родственников и друзей. Затем звонки прекратились. Только потом сослуживцы рассказали, что под городом Изюмом Харьковской области были страшные бои. День 20 марта стал роковым: миномётный обстрел — а дальше вечность.

Посмертно Вадим Харитонов награждён орденом Мужества.

Торжественное мероприятие продолжил глава района Дмитрий Петров, обратившись к маме Вадима Ирине Николаевне, к педагогам школы, учащимся.

«Сегодняшнее открытие «Парты Героя» важно не только для учеников нашей школы, но и для жителей всего района. Наша задача — беречь память о героях Отечества, о простых парнях, которые встали на защиту Отчизны. Это событие, стимул для молодого поколения стать достойными продолжателями традиций наших защитников. Особые слова благодарности за воспитание сына хочу выразить матери героя, Ирине Николаевне», — выступил Дмитрий Петров.

В мероприятии также приняли участие члены поискового отряда «Гвоздика», которые активно занимаются поиском безымянных захоронений времён Великой Отечественной войны и поднятием останков погибших, в том числе и на территории Усвятского района.

«Отмечаю значимость памятного события для всех нас, но всё же особую важность оно несёт для воспитания подрастающего поколения мальчишек и девчонок в духе патриотизма. Нужно понимать, что солдат погибает дважды: первый раз — на поле боя, второй раз — когда о его подвиге забывают потомки. Поэтому наша задача — помнить о тех, кто погиб, защищая Родину», — отметил Михаил Ясютич, командир поискового отряда «Гвоздика».