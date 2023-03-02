Псковский фотоконкурс «А ну-ка, девушки!» будут оценивать профессиональные фотографы

19:50, 02 марта 2023, ПАИ

Стали известны имена профессиональных фотографов Пскова, что вошли в состав жюри фотоконкурса «А ну-ка, девушки!», приуроченного к Международному женскому дню. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба Псковского городского молодёжного центра.

Елена Коноплева — фотограф, работала в LiveFoto, смогла попробовать себя в роли фотокорреспондента в Псковском агентстве информации. Призёр межрегионального фотоконкурса «Профессия в лицах». Сейчас берёт заказы на индивидуальные фотосессии, делает репортажи музыкальных концертов и мероприятий.

«Эта сфера деятельности познакомила меня с новыми людьми, я получила много опыта и не собираюсь останавливаться, — поделилась с организаторами Елена. — Фотография — это моя жизнь, где я воплощаю свои идеи и показываю, насколько люди в моём объективе прекрасны».

Юрий Безъязычный — репортажный фотограф, видеограф и дизайнер. Именно его работы можно встретить со многих городских форумных кампаний и, конечно, с мероприятий, проводимых Молодёжным центром Пскова. Для души предпочитает пейзажную фотосъёмку.

Анна Голикова — фотограф, фотокорреспондент в детском технопарке «Кванториум Псков», призёр фотоконкурса Drone art. Предпочитает свадебные и семейные съёмки, репортажи.

Напомним, заявки на конкурс принимаются до 8 марта включительно. Для участия необходимо ознакомиться с положением о конкурсе.

Организатором мероприятия выступает МБУ «Псковский городской молодёжный центр».